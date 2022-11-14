Песни о россии в Киево-Печерской лавре таки были: подробности

Священник УПЦ МП, проводивший молебен, был отстранен от богослужений

Вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата разгорелся скандал. По сети распространяется видео, на котором в стенах Киево-Печерской лавры проходят песнопения за россию. Данный факт не на шутку взволновал украинскую общественность. Впрочем, мнения комментаторов видео разделились: одни возмущались увиденному, а другие не поверили в то, что видеоролик не фейк. Подлинность видео заинтересовала и правоохранителей.

В Киевско-Печерской лавре решили пролить свет на происходящее и прокомментировали инцидент. По словам священнослужителей, песнопение с упоминанием россии прозвучала после частного богослужения — молебна. Единственный священник совершающий этот процесс, находился в зале и занимался помазанием и общением с людьми. А в этот момент группа неких "активистов" начала петь песню, которая и была запечатлена на видео. В Лавре отметили, что священник якобы не слышал, что поют эти люди.

"На наивысшем уровне Лаврском этот священник был отстранен от совершения богослужений. В ближайшее время будет собран духовный собор Лавры, который разберет ситуацию и примет решение, кому и какое дать наказание", — рассказал священник.

Также видео прокомментировал и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел. Он подтвердил подлинность видео, однако в это же время отметил, что факт молитв за россию является неправдивым. По его словам, в Лавре молятся за Бога, за наше государство, за наше войско и президента.

"Это не есть богослужебное песнопение. Некоторые священники пишут, что якобы во времена, когда идет война проходит богослужение за россию. Мы молимся о мире всего мира. Мы молимся за всех православных людей и сегодня будет строгий запрет отца Захария служить литургии, а также совершать эти молебны", — сказал митрополит Павел.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала митрополита УПЦ МП. Его имя пока не разглашается, но известно, что его подозревают в разжигании религиозной ненависти.

Также мы сообщали о том, что в сети высмеяли фотографию с собрания священников УПЦ МП.