Пісні про россію у Києво-Печерській лаврі таки були: подробиці

Священика УПЦ МП, який проводив молебень, було відсторонено від богослужінь

Навколо Української православної церкви Московського патріархату спалахнув скандал. По мережі поширюється відео, на якому в стінах Києво-Печерської лаври проходять піснеспіви за росію. Цей факт не на жарт схвилював українську громадськість. Втім, думки коментаторів відео розділилися: одні обурювалися побаченому, інші не повірили в те, що відеоролик не фейк. Справжність відео зацікавила правоохоронців.

У Київсько-Печерській лаврі вирішили пролити світло на те, що відбувається, і прокоментували інцидент. За словами священнослужителів, піснеспіви зі згадуванням росії пролунали після приватного богослужіння — молебню. Єдиний священик, що здійснює цей процес, перебував у залі і займався помазанням та спілкуванням з людьми. А в цей момент група деяких "активістів" почала співати пісню, яка і була відбита на відео. У Лаврі наголосили, що священик нібито не чув, що співають ці люди.

"На найвищому рівні Лаврському цей священик був відсторонений від богослужінь. Найближчим часом буде зібрано духовний собор Лаври, який розбере ситуацію і ухвалить рішення, кому і яке дати покарання", — розпов священик.

Також відео прокоментував і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло. Він підтвердив справжність відео, однак у той же час наголосив, що факт молитов за росію є неправдивим. За його словами, у Лаврі моляться за Бога, за нашу державу, за наше військо та президента.

"Це не є богослужбовим співом. Деякі священики пишуть, що нібито в часи, коли йде війна проходить богослужіння за росію. Ми молимося за мир усього світу. Ми молимося за всіх православних людей і сьогодні буде сувора заборона отця Захарія служити літургії, а також здійснювати літургію. ці молебні", — сказав митрополит Павло.

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