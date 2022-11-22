Не тільки Лавра: СБУ навідалася ще до одного монастиря УПЦ МП, розкрилася скандальна деталь

Документи, за якими працює монастир, викликали неймовірний суспільний резонанс

У вівторок, 22 листопада, співробітники СБУ прийшли з обшуками на територію Корецького жіночого монастиря, що на Рівненщині. Це сталося одночасно з проведенням перевірок у Києво-Печерській Лаврі. Цілком імовірно, що розслідування призведе до вельми гучного скандалу, адже в документації, за якою монастир має можливість працювати, зазначено, що він досі підпорядковується Синоду Російської православної церкви, головою якої є скандальний патріарх кирилл.

На цю деталь звернув увагу журналіст Юрій Смирнов, повідомляє "Телеграф". Він опублікував скрін із відкритих джерел, які підтверджують зв’язок Корецького монастиря з російськими священнослужителями.

За словами Смирнова, цей храм офіційно навіть не було переведено під керівництвом УПЦ МП в Україні, яку очолює предстоятель Онуфрій (Березовський). Подібну недбалість медійник охарактеризував лише двома словами — "просто жесть".

Дані з відкритих джерел

Дані YouControl, пошук в якому провели журналісти "Телеграфа", також підтверджують цю інформацію. Корецький жіночий монастир досі перебуває у безпосередньому підпорядкуванні РПЦ. Московський синод записано також і в його "засновниках". Сам монастир, як юридична особа, існує в Україні з 23 грудня 2003 року — тобто вже майже 19 років.

Дані YouControl

Дані YouControl

Які саме слідчі дії проводять співробітники Служби безпеки України на території храму, наразі невідомо. Проте резонанс історія вже набула, залишається лише чекати на офіційні подробиці.

СБУ у Корецькому монастирі

Нагадаємо, що до перевірок церков правоохоронці звернулися після того, як у мережі випливло відео з молитвою за росію, нібито зняте в Києво-Печерській Лаврі. Попри заперечення цього факту багатьма українцями, незабаром з’явилося офіційне підтвердження того, що цей інцидент справді стався — нібито з ініціативи парафіян.