У Києво-Печерську Лавру після скандалу навідалася СБУ: що відомо (фото, оновлено)

Лавра перебуває під контролем УПЦ московського патріархату

У Києво-Печерській лаврі відбувається обшук Службою безпеки України. Територія довкола під охороною співробітниками спецслужби. Тижнем раніше Києво-Печерська Лавра потрапила у скандал — мережею поширилося відео, в якому нібито моляться за росію на території однієї з церков комплексу.

Обшук підтверджують у СБУ. На території Лаври проводяться контррозвідувальні заходи спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. "З огляду на збройну агресію рф, збільшується ризик здійснення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", — зазначено в повідомленні.

Контррозвідувальні заходи проводять також для недопущення використання Лаври як осередку "російського миру", перевірки даних про зберігання зброї та місця приховування ДРГ ворога.

СБУ проводить обшук території

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло під час обшуку

Зазначимо, що відео з піснею, що прославляє росію, виявилося справжнім, але церковники УПЦ заявили, що це була особиста ініціатива частини парафіян поспівати після служби, а священник у цей момент був зайнятий іншим і не звернув увагу на співи. Його від служіння все одно усунули і збиралися розібрати випадок та винести вердикт. За фактом інциденту СБУ відкрила кримінальну справу. Стаття про виправдання, заперечення, визнання правомірної російської збройної агресії проти України.

Лавра привернула увагу СБУ

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні на кордоні виникла ситуація із настоятелем Києво-Печерської Лаври митрополитом Павлом. Він нібито вивозив ікони. Окрім іншого, Києво-Печерська Лавра знаходиться в центрі спору церков — УПЦ московського патріархату та ПЦУ. УПЦ контролює територію Лаври, а православна Церква України просила уряд передати у їхнє розпорядження один із храмів на території.