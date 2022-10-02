Одіозного митрополита Павла затримали на кордоні і звинуватили у вивезенні ікон: він відреагував (відео)

За його словами, цінності ці ікони не мали, а купив він їх у звичайній церковній лавці

Напередодні, 1 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Попередньо повідомлялося, що єпископа затримали при незаконній спробі вивезти з України церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.

Такі дані спершу оприлюднили у виданні "Інформаційний потік. Рівне". Пізніше ясність у ситуацію вирішив внести сам митрополит Павло (Лебідь) — його відеозвернення опублікували на Youtube-каналі Києво-Печерської Лаври.

За словами митрополита Павла, на нього хтось написав безпідставну скаргу, яка дійшла до СБУ. Для перевірки його разом з іншими священнослужителями дійсно затримали на кордоні.

"Нас тримали на кордоні 6 годин, на митному контролі. Коли нас завели в якийсь гараж, кожний відкрив свої чемодани. Я зробив це з радістю, тому що я ввожу в Україну, в Лавру, але нічого ніколи не вивозив з України… Довго нас мурижили, поки все перевірили. Везли ми куплені ікони, три, які не мали ніякої історичної цінності — вони просто куплені у церковній лавці. І потім попросили, СБУ чи хто там, зафотографувати ці ікони", — заявив настоятель Києво-Печерської Лаври.

При цьому митрополит додав, що метою його виїзду з України була діагностика стану здоров'я, з яким у нього виникли проблеми. Після перевірок його таки пропустили.

До слова, у відеозверненні владика Павло звинуватив журналістів у розповсюдженні дезінформації, намагаючись привернути увагу до його особи. При цьому отець переконаний, що до відповідальності його немає за що притягувати, адже він чистий перед законом.

Нагадаємо, що митрополит Павло неодноразово потрапляв під приціл уваги журналістів за свою любов до дорогих авто — він їздить на Mersedes. При цьому сам священник у цьому нічого поганого не бачить і називає транспортний засіб не розкішшю, а засобом пересування. За це він отримав прізвисько "Паша-Мерседес". Крім того, настоятель Києво-Печерської Лаври неодноразово встрявав у скандали через систематичні напади на журналістів та навіть застосування щодо них сили. У 2011 році він погрожував репортерам "Української правди" побити камери за те, що вони знімали машини священників Лаври. У 2012 році Павло Лебідь накинувся на журналістку видання "Кореспондент", коли та запитала про "шикарні авто батюшок". У 2021 році подібне сталося вже з журналістами "Магнолії-ТВ", які знімали сюжет про пожежу у майстерні з розпису ікон. Тоді у журналіста ченці забрали телефон, а митрополит Павло наказав його не віддавати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за кілька тижнів від початку війни в Україні у Києво-Печерській лаврі побили палицею журналіста, який запитав про російське вторгнення.