Одиозного митрополита Павла задержали на границе и обвинили в вывозе икон: он отреагировал (видео)

По его словам, ценности у этих икон не было, а купил он их в обычной церковной лавке

Накануне 1 октября в СМИ появилась информация о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Предварительно сообщалось, что епископ был задержан при незаконной попытке вывезти из Украины церковное имущество с документом, который он якобы сам себе выписал.

Такие данные сначала обнародовали в издании "Информационный поток. Ровно". Позже ясность в ситуацию решил внести сам митрополит Павел (Лебедь) – его видеообращение опубликовали на Youtube-канале Киево-Печерской Лавры.

По словам митрополита Павла, на него кто-то написал безосновательную жалобу, дошедшую до СБУ. Для проверки его вместе с другими священнослужителями действительно задержали на границе.

"Нас держали на границе 6 часов, на таможенном контроле. Когда нас завели в какой-то гараж, каждый открыл свои чемоданы. Я сделал это с радостью, потому что я ввожу в Украину, в Лавру, но ничего никогда не вывозил из Украины... Долго нас мурыжили, пока все проверили. Везли мы купленные иконы, три, которые не имели никакой исторической ценности — они просто куплены в церковной лавке. И потом попросили, СБУ или кто-то там, сфотографировать эти иконы", — заявил настоятель Киево-Печерской Лавры.

При этом митрополит добавил, что целью его выезда из Украины была диагностика состояния здоровья, с которым возникли проблемы. После проверок его пропустили.

К слову, в видеообращении владыка Павел обвинил журналистов в распространении дезинформации, пытаясь привлечь внимание к его личности. При этом отец убежден, что к ответственности его не за что привлекать, ведь он чист перед законом.

Напомним, что митрополит Павел неоднократно попадал под прицел внимания журналистов за свою любовь к дорогим автомобилям — он ездит на Mersedes. При этом сам священник в этом ничего плохого не видит и называет транспортное средство не роскошью, а средством передвижения. За это он получил прозвище "Паша-Мерседес". Кроме того, настоятель Киево-Печерской Лавры неоднократно встревал в скандалы из-за систематических нападений на журналистов и даже применения силы. В 2011 году он угрожал репортерам "Украинской правды" разбить камеры за то, что они снимали машины священников Лавры. В 2012 году Павел Лебедь набросился на журналистку издания "Корреспондент", когда та спросила о "шикарных авто батюшек". В 2021 году подобное произошло уже с журналистами "Магнолии-ТВ", снимавшими сюжет о пожаре в мастерской по росписи икон. Тогда у журналиста монахи забрали телефон, а митрополит Павел приказал его не отдавать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что через несколько недель с начала войны в Украине в Киево-Печерской лавре избили палкой журналиста, который спросил о российском вторжении.