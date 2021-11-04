"Не ожидал такой агрессии": журналист рассказал, как на него напали монахи Киево-Печерской лавры

По словам пострадавшего, он был шокирован поведением людей в рясах

Во время пожара на территории Киево-Печерской лавры монахи напали на журналиста "Магнолии-ТВ" Александра Терещенко, который снимал факт возгорания для репортажа. В какой-то момент мужчина в рясе выхватил у представителя СМИ телефон и начал с ним убегать.

О происходящем на территории монастыря журналист рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Терещенко, это был обычный выезд на чрезвычайное происшествие и все шло, как обычно — сняли техническую часть, опросили свидетелей, и пошли собирать официальную информацию у спасателей.

"Во дворе дома я увидел штат пожаротушения. Как правило, при больших пожарах такие штабы есть и я пошел туда за официальными данными. В какой-то момент передо мной появился человек в рясе и заявил: "Тут снимать нельзя, отойдите в сторону". Отхожу в сторону, веду стрим, отошел к пожарной машине и буквально через минуту прибегают два человека в рясах: "Кто вас сюда звал? Что вы здесь делаете? Зачем вы это снимаете?". Я пытаюсь объяснить, что согласно закону мы имеем право в связи с чрезвычайным событием снимать. И вдруг один из них у меня вырывает телефон и побежал. Я не ожидал такой агрессии со стороны людей в рясах. Я за ним и слышу, что один из людей в рясе отдает приказ: "Телефон не отдавать, информацию стереть, выведите его за двор и дайте ему по голове". Ну этот побежал за дом, я за ним. Отдайте телефон, камеру не трогайте. Этот человек не ожидал такого напора. Вышли к выходу из Лавры и он говорит, что на уже твой телефон. В итоге я получаю свой телефон, а он убегает", — рассказал о произошедшем Александр Терещенко.

Представитель СМИ добавил, что такое поведение он расценивает как препятствие журналистикой деятельности, однако в данной ситуации его тревожит больше моральная сторона вопроса. Особенно тот факт, что настоятель монастыря отдает приказ бить кого-то по голове.

Напомним, пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул около 14:00 в четверг, 4 ноября. Там загорелась мастерская по росписи икон. Известно, что во время пожара пострадали три человека — один из них выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.