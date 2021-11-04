"Дай ему по голове": монахи Киево-Печерской лавры напали на журналиста во время съемок пожара

Наместник монастыря Павел посоветовал одному из священников "дать журналисту по голове"

В четверг, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар, который вызвал большой резонанс в обществе и СМИ. Однако во время съемки сюжета об этом журналисты "Магнолия-ТВ" столкнулись с давлением со стороны священников.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное интернет-изданием.

Известно, что журналист и оператор в прямом эфире рассказывали о работе спасателей на месте пожара, однако в какой-то момент один из священников напал на журналиста и забрал у него телефон и быстро начал уходить. На все просьбы вернуть вещь назад, священник отвечал, что ничего отдавать не собирается, ведь он "просил не снимать".

В какой-то момент в дело вмешался скандальный наместник монастыря Павел, приказавший своему подчиненному посмотреть в телефон и "вычеркнуть оттуда видео". Священник, который вырвал из рук телефон, после замечаний журналиста таки согласился его отдать. А когда они отходили от других мужчин в рясах, то наместник Павел посоветовал своему брату дать журналисту по голове.

В разговоре с журналистом отец Арсений (выхвативший телефон) заявил, что снимать на территории Киево-Печерской лавры можно только "по благословению наместника". Также священник потребовал, чтобы записи с камер удалили, а журналист "завтра пришел каяться".

Напомним, как сообщал "Телеграф", 5 октября журналисты программы "Схемы" заявили о нападении на них в стенах "Укрэксимбанка". Тогда по приказу главы правления банка Евгения Мецгера, которому не понравился вопрос, у журналистов насильно отобрали камеры и стерли видео с интервью. Позже видео, подтверждающие слова "Схем", было восстановлено. На кадрах видно, как Евгений Мецгер предписывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью. После этого в Офисе президента не исключили необходимости жестких кадровых мероприятий. Евгений Мецгер подал в отставку.