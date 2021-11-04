Укр

Во время пожара в Киево-Печерской лавре пострадали люди: один из них выпрыгнул из окна

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Спасатели тушат пожар в Киево-Печерской лавре Новость обновлена 04 ноября 2021, 17:55
Спасатели тушат пожар в Киево-Печерской лавре

Причину пожара выясняют спасатели и правоохранители

Во время пожара на территории Киево-Печерской лавры, где 4 ноября загорелась мастерская по росписи икон, пострадали три человека. Одному из них пришлось спасаться от огня прыжком в окно.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По их информации, в Киево-Печерской лавре горел двухэтажный корпус под номером 68. Пожар начался на втором этаже в мастерской по росписи икон, после чего огонь перекинулся на крышу здания и распространился на 100 квадратных метров.

Во время пожара в мастерской пострадали три человека. Один из пострадавших выпрыгнул из окна второго этажа – по предварительной информации, у него подозрение на перелом конечности. Еще два человека надышались угарным газом.

Точных причин возгорания спасатели не сообщали. В КГГА говорят, что представители ГСЧС сейчас проверяют смежные помещения и проводят работы по раскрытию кровли.

Напомним, что пожар в Киево-Печерской лавре удалось ликвидировать в течение часа. Сразу после этого была информация об одном пострадавшем, однако спасатели ее не подтверждали.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 4 сентября в Киеве пожар охватил костел Святого Николая. Огонь распространился на 80 квадратов помещения, после того как загорелся деревянный орган. Инструмент нуждался в реконструкции и короткое замыкание, что привело к пожару, произошло именно в нем. Украинские бизнесмены собрали на ремонт костела 18 млн грн.

Теги:
#Киев #Пожар #Киево-Печерская лавра #КГГА #ГСЧС
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