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Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі постраждали люди: дехто вистрибнув з вікна

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рятувальники гасять пожежу у Києво-Печерській лаврі Новина оновлена 04 листопада 2021, 17:55
Рятувальники гасять пожежу у Києво-Печерській лаврі

Причину пожежі з'ясовують рятувальники та правоохоронці

Під час пожежі на території Києво-Печерської лаври, де 4 листопада зайнялася майстерня з розпису ікон, постраждали три людини. Одній з них довелося рятуватися від вогню стрибком у вікно.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За їх інформацією, у Києво-Печерській лаврі горів двоповерховий корпус під номером 68. Пожежа розпочалася на другому поверсі у майстерні з розпису ікон, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі та розповсюдився на 100 квадратних метрів. 

Під час пожежі у майстерні постраждали три людини. Один із постраждалих вистрибнув із вікна другого поверху — за попередньою інформацією, у нього підозра на перелом кінцівки. Ще двоє осіб надихалися чадним газом.

Точних причин займання рятувальники не повідомляли. У КМДА кажуть, що представники ДСНС наразі перевіряють суміжні приміщення та проводять роботи з розкриття покрівлі.

Нагадаємо, що пожежу у Києво-Печерській лаврі вдалося ліквідувати протягом години. Одразу після цього була інформація про одного постраждалого, однак рятувальники її не підтверджували.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в ніч на 4 вересня у Києві пожежа охопила костел Святого Миколая. Вогонь розповсюдився на 80 квадратів приміщення після того, як загорівся дерев’яний орган. Інструмент потребував реконструкції й коротке замикання, що призвело до пожежі, сталося саме в ньому. Українські бізнесмени зібрали на ремонт костелу 18 млн грн.

Теги:
#Київ #Пожежа #Києво-Печерська Лавра #КМДА #ГСЧС
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