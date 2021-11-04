Велику пожежу у Київо-Печерській лаврі загасили: ексклюзивні фото

Пожежа площею 100 "квадратів" сталася в іконописній майстерні

У четвер, 4 листопада, у центрі Києва стався переполох через велику пожежу на території Києво-Печерської лаври.

Про те, як рятувальники гасили одну з головних визначних пам’яток усієї України, дивіться в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".

У ДСНС кажуть, що вогонь охопив 68-й корпус лаври — тут знаходиться майстерня з розпису ікон. Незабаром полум’я перекинулося на дах: загасили спалах площею в 100 "квадратів" лише за годину.

У порятунку Києво-Печерської лаври брала участь чимала кількість пожежників: 55 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. А ось причину займання встановлять слідчі, які проводять розслідування за фактом пожежі.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

До речі, в мережі пишуть, що внаслідок даної НП у Києво-Печерській лаврі постраждала людина, проте ні в поліції, ні в ДСНС такої інформації поки що немає.

Пожежним довелося ліквідувати пожежу через дах будівлі Пожежним довелося ліквідувати пожежу через дах будівлі Пожежним довелося ліквідувати пожежу через дах будівлі Пожежним довелося ліквідувати пожежу через дах будівлі

Автор фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Нагадаємо, у Туреччині затримали сімох громадян Російської Федерації за підозрою в підпалі лісу на Лікійській стежці.

Також ми публікували вражаючі фото пожежі, що сталася на станції техобслуговування у Дніпрі.