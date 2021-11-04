Велику пожежу у Київо-Печерській лаврі загасили: ексклюзивні фото
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Пожежа площею 100 "квадратів" сталася в іконописній майстерні
У четвер, 4 листопада, у центрі Києва стався переполох через велику пожежу на території Києво-Печерської лаври.
Про те, як рятувальники гасили одну з головних визначних пам’яток усієї України, дивіться в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".
У ДСНС кажуть, що вогонь охопив 68-й корпус лаври — тут знаходиться майстерня з розпису ікон. Незабаром полум’я перекинулося на дах: загасили спалах площею в 100 "квадратів" лише за годину.
У порятунку Києво-Печерської лаври брала участь чимала кількість пожежників: 55 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. А ось причину займання встановлять слідчі, які проводять розслідування за фактом пожежі.
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
До речі, в мережі пишуть, що внаслідок даної НП у Києво-Печерській лаврі постраждала людина, проте ні в поліції, ні в ДСНС такої інформації поки що немає.
Автор фото: Василь Мозговий, "Телеграф".
Нагадаємо, у Туреччині затримали сімох громадян Російської Федерації за підозрою в підпалі лісу на Лікійській стежці.
Також ми публікували вражаючі фото пожежі, що сталася на станції техобслуговування у Дніпрі.
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