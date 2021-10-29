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Вогонь знищив велику СТО у Дніпрі: фото та відео вражають

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Вогонь охопив 250 квадратних метрів станції технічного обслуговування Новина оновлена 29 жовтня 2021, 10:11
Вогонь охопив 250 квадратних метрів станції технічного обслуговування

На станції не було машин, проте пожежа знищила обладнання та ремонтні бокси

У ніч із четверга на п’ятницю, 29 жовтня, у Дніпрі зайнялася будівля СТО, де вогонь поширився на велику площу — 250 "квадратів".

За інформацією облуправління ДСНС, НП сталася на території станції технічного обслуговування автомобілів на вулиці Сергія Нігояна близько півночі. На щастя, там не було машин, проте це не завадило вогню охопити величезну територію, включаючи ремонтні бокси з обладнанням, перекриття та дах.

Боролися із стихією 20 рятувальників за допомогою 6 одиниць спецтехніки. Загасити пожежу вдалося за годину. На щастя, ані загиблих, ані постраждалих немає.

Нагадаємо, рано вранці 28 жовтня на київській трасі під Харковом стався вибух на заправці. НП сталася на околицях Рай-Оленівки вздовж траси "Київ-Харків-Довжанський", яка виявилася заблокованою. У момент вибуху на заправці були два вантажні автомобілі, які спалахнули.

Раніше " Телеграф " повідомляв, що в Росії на Рязанщині вибухнув пороховий завод — загинула вся зміна робітників, 17 людей. Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.

Теги:
#Пожежа #Дніпро #Вогонь #СТО
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