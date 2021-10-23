Вибух на пороховому заводі в Росії: з’явилося відео з камер спостереження

Робочі намагалися втекти з місця вибуху, проте вогонь наздогнав їх занадто швидко.

У російському селищі Лісне, що в Рязанській області, 22 жовтня стався потужний вибух на пороховому заводі "Еластик". Внаслідок інциденту загинули 17 працівників підприємства. Момент вибуху був зафіксований камерами спостереження.

Відповідні кадри були оприлюднені в телеграм-каналі "Обережно, новини".

З відео не зовсім зрозуміло, чому стався вибух, проте помітно, що займання призвело до ланцюгової реакції. Вогонь швидко дістався до людей, які перебували біля розвантажувального елеватора. Робітники, що знаходилися поблизу, намагалися втекти подалі від мішків з порохом, однак вогонь їх наздогнав занадто швидко.

Трагедія сталася близько 8:20 за місцевим часом (те саме, що і по Києву), біля епіцентру вибуху перебували 17 осіб, пережити його вдалося лише одному з них. Робочого доставили в лікарню з опіками 80% тіла. За його життя деякий час боролися лікарі, проте врятувати його не вдалося.

Офіційною причиною трагедії називають порушення технологічного процесу, всі деталі інциденту тепер встановлюватимуть правоохоронці.