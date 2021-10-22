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У Росії вибухнув пороховий завод: будівля вигоріла, багато загиблих (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Безвісти зниклих працівників попередньо вважають загиблими Новина оновлена 22 жовтня 2021, 10:50
Безвісти зниклих працівників попередньо вважають загиблими

Трагедія сталася через порушення технологічного процесу

У селищі Лісове на території Разянской області, РФ, стався масштабний вибух на заводі з виробництва пороху.

Як повідомляють росЗМІ, в результаті інциденту загинуло щонайменше семеро людей.

Вибух пролунав після початку робочого дня на підприємстві "Еластик". До рятувальників інформація про трагедію надійшла о 8:22 (за московським часом).

По прибуттю на місце події представники екстрених служб почали боротьбу із пожежею, що спалахнула. Незабаром було встановлено, що в цеху, який постраждав через вибух, знаходилося 17 робітників.

Офіційно кількість загиблих збільшилася до семи. Одного постраждалого із сильними опіками направили до лікарні, за його життя борються медики. Решту зараз шукають, розчищаючи завали. За попередньою інформацією, їх заздалегідь вважають також загиблими.

За інформацією деяких Telegram-каналів, кількість померлих вже могло вирости до дев’яти. Пошуки тіл, як і раніше, тривають.

Відомо, що зараз на місці події разом з рятувальниками працює мінімум дві бригади медичних працівників. Задіяно близько півсотні одиниць різної техніки.

Від цеху залишилися одні тріски
Від цеху залишилися одні тріски

Причиною вибуху називають порушення технологічного процесу під час виготовлення пороху.

До слова, це вже не перший вибух заводу в Росії за останній місяць. Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про сильну пожежу на Амурському газопереробному підприємстві.

Теги:
#Росія #Вибух #Завод #Рязанська область
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