У Росії вибухнув газопереробний завод: у мережу потрапило відео пожежі

Із приміщень підприємства було евакуйовано понад 2500 робочих

Ранок п’ятниці, 8 жовтня, виявився не надто добрим для співробітників Амурського газопереробного заводу в Росії. Початок нового робочого дня тут ознаменувався потужним вибухом.

Про подію інформують російські новинні Telegram-канали, в тому числі "SHOT".

За даними ЗМІ, вибух стався на установці газорозподілу. Через подальше загорання довелося оголосити про евакуацію персоналу — свої робочі місця покинули понад 2,5 тисячі людей.

На місце надзвичайної події дуже швидко прибули співробітники пожежної служби, зайнявшись ліквідацією пожежі. До початку рятувальних робіт вогонь встиг охопити близько 60 квадратних метрів площі приміщень ГПЗ.

Станом на 7:30 ранку (за київським часом) повідомляється, що загоряння вдалося ліквідувати. Про людські жертви інформації немає, як не повідомляються і масштаби завданих збитків.

Цікаво, що це підприємство є відносно новим і лише недавно було запущено в роботу — 9 червня 2021 року. Офіційна версія прес-служби Амурського заводу стверджує, що пожежа стала наслідком розгерметизації системи пожежогасіння, а серйозних поломок не відбулося.

Додамо, що Амурський ГПЗ розташований неподалік м. Свободний в Амурській області РФ. "Родоначальником" проєкту є російський "Газпром".

Місце розташування Амурського ГПЗ

До слова, на випадок вже яскраво відреагували користувачі соцмереж.

"Амурський потік-3", "Прес-служба сказала, що це штатна ситуація. Спалити завод, штатна ситуація? Маячня!", "Це натяк для біржі. Газ є, але всяке може бути", "Хто сигарету закурив в такому місці?", "Не вибух, а прорив", — пишуть коментатори під новиною про те, що трапилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про причини вибуху в житловому будинку в шведському місті Гетеборг, через який постраждало щонайменше 20 людей.