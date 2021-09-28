У шведському Гетеборзі стався вибух у багатоповерхівці: пожежа охопила три під'їзди (відео)

Два десятка чоловік були доставлені у лікарню з травмами

У шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого у лікарні опинилися 20 осіб. Ще близько двохсот чоловік евакуювали з будинку рятувальники.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє видання Aftonbladet.

Відомо, що вибух стався близько 5:00 ранку за місцевим часом (6:00 за Києвом) у районі Аннедал міста Гетеборг. Одразу після вибуху почалася пожежа.

Дим охопив три підʼїзди, квартири і гаражі. Мешканці у паніці вилазили з вікон та стрибали вниз, щоб врятуватися від вогню.

На момент публікації відомо про те, що 20 осіб потрапили у лікарню, а троє з них перебувають у вкрай важкому стані. Це жінки у віці від 60 до 80 років.

Рятувальники евакуювали близько двохсот чоловіків, однак точної цифри поки озвучити не можуть.

На місці події працюють служба порятунку, поліція і медики. Також місцеві видання публікують фотографії з місця події.

Варто зазначити, що профільні служби виключають, що вибух стався з природніх причин. За їх інформацією, про це свідчать сліди руйнувань.

Вибух і пожежа в шведському Гетеборзі Вибух і пожежа в шведському Гетеборзі Вибух і пожежа в шведському Гетеборзі Вибух і пожежа в шведському Гетеборзі

Фото: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT NYHETSBYRÅN

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух у багатоповерхівці у Кривому Розі, внаслідок якого на сьомому поверсі житлового будинку заблокувало маленьких дітей. Їх довелося діставати рятувальникам.