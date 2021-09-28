Укр

В шведском Гетеборге произошел взрыв в многоэтажке: пожар охватил три подъезда (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Швеции произошел взрыв в многоэтажке — огонь охватил три подъезда Новость обновлена 28 сентября 2021, 10:38
В Швеции произошел взрыв в многоэтажке — огонь охватил три подъезда

Два десятка человек были доставлены в больницу с травмами

В шведском городе Гетеборг прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке, в результате чего в больнице оказались 20 человек. Еще около двухсот человек эвакуировали из дома спасатели.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает издание Aftonbladet.

Известно, что взрыв произошел около 5:00 утра по местному времени (6:00 по Киеву) в районе Аннедал города Гетеборг. Сразу после взрыва начался пожар.

Дым охватил три подъезда, квартиры и гаражи. Жители в панике вылезали из окон и прыгали вниз, чтобы спастись от огня.

На момент публикации известно о том, что 20 человек попали в больницу, а трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Это женщины в возрасте от 60 до 80 лет.

Спасатели эвакуировали около двухсот человек, однако точной цифры пока озвучить не могут.

На месте происшествия работают служба спасения, полиция и медики. Также местные издания публикуют фотографии с места происшествия.

Стоит отметить, что профильные службы исключают, что взрыв произошел по естественным причинам. По их информации, об этом свидетельствуют следы разрушений.

Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге
Взрыв и пожар в шведском Гетеборге

Фото: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT NYHETSBYRÅN

Ранее "Телеграф" сообщал о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге, в результате которого на седьмом этаже жилого дома заблокировало маленьких детей. Их пришлось доставать спасателям.

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