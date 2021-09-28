В шведском Гетеборге произошел взрыв в многоэтажке: пожар охватил три подъезда (видео)
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Два десятка человек были доставлены в больницу с травмами
В шведском городе Гетеборг прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке, в результате чего в больнице оказались 20 человек. Еще около двухсот человек эвакуировали из дома спасатели.
Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает издание Aftonbladet.
Известно, что взрыв произошел около 5:00 утра по местному времени (6:00 по Киеву) в районе Аннедал города Гетеборг. Сразу после взрыва начался пожар.
Дым охватил три подъезда, квартиры и гаражи. Жители в панике вылезали из окон и прыгали вниз, чтобы спастись от огня.
На момент публикации известно о том, что 20 человек попали в больницу, а трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Это женщины в возрасте от 60 до 80 лет.
Спасатели эвакуировали около двухсот человек, однако точной цифры пока озвучить не могут.
На месте происшествия работают служба спасения, полиция и медики. Также местные издания публикуют фотографии с места происшествия.
Стоит отметить, что профильные службы исключают, что взрыв произошел по естественным причинам. По их информации, об этом свидетельствуют следы разрушений.
Фото: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT NYHETSBYRÅN
Ранее "Телеграф" сообщал о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге, в результате которого на седьмом этаже жилого дома заблокировало маленьких детей. Их пришлось доставать спасателям.
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