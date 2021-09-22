В медунивере Запорожья прогремел взрыв (видео)

Взрыв случился на территории вуза — в авто коммунальщиков

Во вторник, 22 сентября, на территории Запорожского государственного медуниверситета прогремел взрыв.

О ЧП со ссылкой на правоохранителей сообщает "Первый Запорожский".

Оказалось, на территории вуза проводили работы по очистке канализации, и в спецавто коммунальщиков взорвался баллон с кислородом. К счастью, никто не пострадал, а место ЧП и его последствия попали на видео.

На месте взрыва работают полицейские, решается вопрос о квалификации дела.

Напомним, в Пермском университете (РФ) произошла смертельная стрельба. 18-летний парень с турецким дробовиком ворвался в 8-й корпус вуза и застрелил 6 человек, еще 42 обратились за медпомощью. Момент массового расстрела в холле попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.