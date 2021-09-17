В многоэтажке Кривого Рога раздался взрыв (фото)

В квартире на момент происшествия был мужчина и его внуки.

В Кривом Роге в пятницу, 17 сентября, в девятиэтажке произошел взрыв — в тот момент на седьмом этаже здания были заблокированы маленькие дети.

Об этом 17 сентября сообщает "Первый Городской".

Происшествие случилось примерно в 10:15 в одном из жилых домов на улице Мухина.

Об инциденте работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила жительница здания, которая слышала, когда раздался взрыв и как на балконе кричали дети. По ее словам, на земле лежала оконная рама.

Оконная рама упала на землю

После сообщения на место происшествия отправилась ГСЧС, газовая служба и медицинские работники.

На момент взрыва в квартире были дети

Как потом выяснилось, в квартире, где прогремел взрыв, находился 52-летний мужчина и его внуки. Кроме того, в соседней квартире был 10-летний мальчик, который не мог открыть дверь, а помещение наполнилось дымом. После приезда спасателей, они одели ему дыхательную маску и вывели на свежий воздух. Мужчина также надышался дымом, однако отказался от госпитализации. Его внуки были на балконе, поэтому не пострадали.

Последствия взрыва в доме

Пока причина взрыва неизвестна, однако правоохранители будут ее выяснять. Сейчас на месте события находятся председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из предприятий Житомира взорвались бочки с топливом — пострадали люди.