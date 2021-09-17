В многоэтажке Кривого Рога раздался взрыв (фото)
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В квартире на момент происшествия был мужчина и его внуки.
В Кривом Роге в пятницу, 17 сентября, в девятиэтажке произошел взрыв — в тот момент на седьмом этаже здания были заблокированы маленькие дети.
Об этом 17 сентября сообщает "Первый Городской".
Происшествие случилось примерно в 10:15 в одном из жилых домов на улице Мухина.
Об инциденте работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила жительница здания, которая слышала, когда раздался взрыв и как на балконе кричали дети. По ее словам, на земле лежала оконная рама.
После сообщения на место происшествия отправилась ГСЧС, газовая служба и медицинские работники.
Как потом выяснилось, в квартире, где прогремел взрыв, находился 52-летний мужчина и его внуки. Кроме того, в соседней квартире был 10-летний мальчик, который не мог открыть дверь, а помещение наполнилось дымом. После приезда спасателей, они одели ему дыхательную маску и вывели на свежий воздух. Мужчина также надышался дымом, однако отказался от госпитализации. Его внуки были на балконе, поэтому не пострадали.
Пока причина взрыва неизвестна, однако правоохранители будут ее выяснять. Сейчас на месте события находятся председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из предприятий Житомира взорвались бочки с топливом — пострадали люди.
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