В Житомире на предприятии взорвались бочки с топливом, есть жертвы (фото)

Работники предприятия получили ожоги различной степени тяжести

В Житомире произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из местных предприятий. В результате инцидента три человека попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре на открытой территории предприятия около 11:46 утра. По прибытию выяснилось, что горят сушильные камеры для древесины. Пожар удалось локализовать в течение десяти минут, а полностью ликвидировать — в течение часа. Для этого привлекли 15 человек личного состава и две пожарные машины.

Пожар стал следствием взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом. Огонь уничтожил две металлические бочки, древесину и повредил две сушильные камеры.

Кроме того, в результате взрыва и пожара пострадали три человека — их с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение технологического регламента.

Как сообщили местные СМИ, пожар произошел по адресу улица Коростышевская, 56. Над микрорайоном навис столб черного дыма.

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Как сообщал "Телеграф" ранее, 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли глава отдела коммуникации ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Дело квалифицировали как террористический акт, расследование трагедии ведет Служба безопасности Украины.