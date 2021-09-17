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У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибув (фото)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Причина вибуху поки невідома Новина оновлена 17 вересня 2021, 12:44
Причина вибуху поки невідома

У квартирі на момент події був чоловік та його онуки.

У Кривому Розі в пʼятницю, 17 вересня, у девʼятиповерхівці відбувся вибух — в той момент на сьомому поверсі будівлі були заблоковані малі діти.

Про це 17 вересня повідомляє "Перший Міський".

Подія трапилася приблизно о 10:15 в одному з жилих будинків на вулиці Мухіна.

Про інцидент у будинку працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила жителька будівлі, яка чула, коли пролунав вибух і як на балконі кричали діти. За її словами, на землі лежала віконна рама. 

Віконна рама впала на землю
Віконна рама впала на землю

Після повідомлення на місце події відправилася ДСНС, газова служба та медичні працівники. 

На момент вибуху у квартирі були діти
На момент вибуху у квартирі були діти

Як потім зʼясувалося, у квартирі, де пролунав вибух, знаходився 52-річний чоловік та його онуки. Окрім того, у сусідній квартирі перебував 10-річний хлопчик, який не міг відчинити двері, а приміщення наповнилося димом. Після приїзду рятувальників, вони одягнули йому дихальну маску і вивели на свіже повітря. Чоловік також надихався димом, проте відмовився від госпіталізації. Його внуки були на балконі, тому не постраждали. 

Наслідки вибуху у будинку
Наслідки вибуху у будинку

Поки що причина вибуху невідома, проте правоохоронці будуть її виясняти.  Зараз на місці події перебувають голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одному із підприємств Житомира вибухнули бочки з паливом — постраждали люди.

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