У Житомирі на підприємстві вибухнули бочки з паливом, є жертви (фото)

Працівники підприємства отримали опіки різного ступеня важкості

У Житомирі стався вибух із подальшим загорянням на території одного з місцевих підприємств. Внаслідок інциденту троє людей потрапили у лікарню з опіками різного ступеня важкості.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій території підприємства близько 11:46 ранку. По прибуттю зʼясувалося, що горять сушильні камери для деревини. Пожежу вдалося локалізувати протягом десяти хвилин, а повністю ліквідувати — протягом години. Для цього залучили 15 чоловік особового складу та дві пожежні машини.

Пожежа стала наслідком вибуху 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною. Вогонь знищив дві металеві бочки, деревину та пошкодив дві сушильні камери.

Крім того, внаслідок вибуху та пожежі постраждали три особи — їх з опіками різного ступеня важкості госпіталізували.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення технологічного регламенту.

Як повідомили місцеві ЗМІ, пожежа сталася за адресою вулиця Коростишівська, 56. Над мікрорайоном навис стовп чорного диму.

У Житомирі три людини постраждали під час вибуху на підприємстві У Житомирі три людини постраждали під час вибуху на підприємстві У Житомирі три людини постраждали під час вибуху на підприємстві

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху загинули глава відділу комунікації ДСНС України у Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. Справу кваліфікували як терористичний акт, розслідування трагедії веде Служба безпеки України.