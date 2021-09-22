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У медунівері Запоріжжя прогримів вибух (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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На місці НП працюють поліцейські Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:24
На місці НП працюють поліцейські

Вибух стався на території вузу — в авто комунальників

У вівторок, 22 вересня, на території Запорізького державного медуніверситету прогримів вибух.

Про НП з посиланням на правоохоронців повідомляє "Перший Запорізький".

Виявилося, на території вузу проводили роботи з очищення каналізації, і в спецавто комунальників вибухнув балон з киснем. На щастя, ніхто не постраждав, а місце НП і його наслідки потрапили на відео.

На місці вибуху працюють поліцейські, вирішується питання про кваліфікацію справи.

Нагадаємо, в Пермському університеті (РФ) відбулася смертельна стрілянина. 18-річний хлопець з турецьким дробовиком увірвався в 8-й корпус вузу і застрелив 6 осіб, ще 42 звернулися за медичною допомогою. Момент масового розстрілу в холі потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.

Теги:
#вуз #Вибух #Запоріжжя #Медуніверситет
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