У Запорізькій області пролунали два вибухи — будинки зруйновані, є постраждалі

Розслідуванням надзвичайних подій займеться поліція

Перший вибух у вівторок, 21 вересня, стався в Приморську — близько 11 години ранку про нього повідомили в місцеве відділення Бердянського райвідділу поліції. До руїн двоповерхового будинку на вулиці Новицького негайно виїхали оперативники і експерти, криміналісти, керівництво обласної поліції, а також медики і рятувальники ДСНС. Рятувальники і витягли з-під уламків "пом’ятого" 60-річного власника будинку. Медики надали йому необхідну допомогу.

Рятувальники допомогли власникові будинку вибратися з завалу Двоповерховий будинок завалився Двоповерховий будинок завалився Рятувальники допомогли власникові будинку вибратися з-під завалу

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, крім цього будинку частково були пошкоджені ще 4 сусідніх. Також отримав травми випадковий перехожий, який був оглянутий медиками, проте від госпіталізації відмовився.

- Попередньо встановлено, що стався вибух газоповітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство, — повідомили у відділі комунікації запорізького обласного главку Нацполіції. — Вирішується питання про порушення кримінального провадження у ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Житель Приморська вирішив покінчити з життям, але вцілів Будинок в Приморську перетворився на купу уламків Будинок в Приморську перетворився на купу уламків

Спочатку передбачалося і "доведення до самогубства", проте ця версія в ході з’ясування обставин вибуху не знайшла підтвердження. Розпочато досудове розслідування.

А близько 18:15 про вибух газового балона в приватному домоволодінні на вулиці Призаводська повідомили в поліцейське відділення міста Токмак Пологівського райвідділу поліції ГУ НП.

Сюди, крім поліцейських, медиків і рятувальників ДСНС, прибули також фахівці газової служби.

У госпбудівлі в Токмаку вибухнув газовий балон

Правоохоронці з’ясували, що 71-річний чоловік необережно поводився з газовими приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балона в господарській будівлі. Біда трапилася через те, що пенсіонер був нетверезий. В результаті події він отримав травми і 65% опіків тіла. "Швидка" доставила його в реанімаційне відділення Токмацької лікарні.

"Сусідні будівлі вибухом не пошкоджені, потерпілих немає", — повідомили поліцейські.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

В обох випадках винні самі власники будинків, а ось постраждалих могло бути і більше. Так, жителі Приморська в місцевому пабліку засуджують вчинок земляка і співчувають його сусідам.

"Уже встановили, що господар будинку навмисне підірвав будинок, щоб не дістався дружині".

"З головою не в ладах! А сам тепер хто? Бомжара і ніхто йому не дасть притулок!".

"Цікаво, людина хотіла покінчити життя самогубством, будинок склався як картковий будиночок, а він залишився живий, напевно, сильно хотів звести рахунки з життям і сховався десь в підвалі…".

"Мені більше сусідів шкода, ви бачили масштаби пошкоджень? Люди взагалі ні при чому, може, буде у влади можливість їм допомогти або, як то кажуть, з миру по нитці зберемо? Шифер, вікна, паркан, це ж все так дорого, мене особисто дуже дивує таке ставлення до оточуючих, хотів накласти на себе руки, а заподіяв шкоду сусідам. Дощі йдуть, невинні залишаться без житла, у всіх сусідів дуже серйозне пошкодження майна".

"Сусідам не позаздриш. Страшно уявити, що навколо кожного з нас може бути такий сусід, особливо, якщо це квартира".

"Добре, що ніхто мимо двору не проходив під час вибуху — не знаю, чим би могло закінчитися… не дай Бог. Напевно ж, і цегла, і саман летіли на всі боки".

"Вікно вилетіло і знесло паркан навпроти".

"У його сусіда через будинок маленькі дітки вдома були, а їх татові прилетіло в голову щось і діти дуже злякалися!".

"Сусідка казала, що тільки пройшла по двору, буквально тридцять секунд, і все впало. На тому місці, де вона тільки що пройшла, шматки стін валялися. Тридцять секунд начебто мало, але в той же час досить, щоб залишитися в живих".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що стався вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу.