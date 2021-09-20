Масовий розстріл студентів в Пермі потрапив на відео (18+)

Бекмансуров почав стріляти біля входу і продовжив збройну атаку в холі вузу

У мережу потрапило відео з камери спостереження на вході в Пермський університет, на яке потрапив розстріл студентів і співробітників вузу.

Тимур Бекмансуров відкрив вогонь ще на вулиці, поранивши перехожого, після чого продовжив стріляти в натовп студентів в холі.

Обережно, відео містить кадри вбивства: виключно для осіб, старше 18 років!

Подивитися його можна за посиланням, але людям зі слабкими нервами цього краще не робити.

На записі видно, як студенти заносять пораненого всередину, але розбігаються, так як Бекмансуров заходить до вузу і продовжує стріляти вже в холі.

Далі студенти забарикадувалися в кабінетах, а деякі навіть вистрибували з вікон аудиторій. Перші хвилини атаки і реакція студентів також потрапили на відео.

На момент виходу новини МОЗ РФ оновив інформацію про загиблих і постраждалих. Якщо раніше повідомлялося про 8 жертв і 28 постраждалих, тепер же рапортують про 6 загиблих і 24 поранених.

У живих залишився і 18-річний стрілець, який знаходиться в критичному стані в реанімації на ШВЛ. У нього поранені обидві ноги, грудна клітка і живіт. Також з’ясувалося, що ліквідував Бекмансурова молодший лейтенант ДПС, який першим прибув на виклик і відкрив вогонь у відповідь.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який теж потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.