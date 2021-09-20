Розстріл студентів в Пермі: з’явилося фото 18-річного нападника без маски

Раніше стрілка показали в масці, але на свіжому фото видно його обличчя і довге волосся

У мережі опублікували фотографію передбачуваного стрілка Тимура Бекмансурова, який убив 8 студентів Пермського університету і ще 24, згідно свіжої інформації, поранив.

Знімок стрілка без маски показав російський Телеграм-канал.

Фотографії Тимура Бекмансурова

Раніше хлопець показав себе в масці і зі зброєю, а також розповів про свій план в мережі "ВКонтакте". У листі хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг", збирав гроші на вогнепальну зброю.

"Кожен день є повторенням минулого, все починається зі дзвону в голові. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху. Не знаю, скількох я зможу вбити, але я зроблю все, щоб забрати з собою якомога більше", — написав стрілок напередодні нападу на вуз.

На момент виходу новини російська соцмережа видалила сторінку Бекмансурова.

"Телеграф" повідомляв, що хлопець був ліквідований поліцією під час спецоперації.