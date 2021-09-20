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"У діточок небагато шляхів для порятунку": з’явилося фото пермського стрілка, мінімум 5 людей загинуло

Автор
Олена Волкова
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Студенти пермського вузу вистрибували з вікон, щоб врятуватися Новина оновлена 20 вересня 2021, 10:48
Студенти пермського вузу вистрибували з вікон, щоб врятуватися

18-річний росіянин заявив про мрію "влаштувати шутінг" відкрито і опублікував свій план в мережі, після чого вбив студентів

У мережі з’явилося фото 18-річного Тимура Бекмансурова, який у понеділок, 20 вересня, влаштував стрілянину в університеті Пермі. На момент виходу новини хлопець убив 5 людей, ще понад 10 постраждали. Також є інформація про те, що спецслужби РФ вже затримали нападника.

У ЗМІ з’явився лист Бекмансурова напередодні стрільби. У ньому хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг", збирав гроші на вогнепальну зброю.

Тимур Бекмансуров спочатку хотів зробити наліт на школу
Тимур Бекмансуров спочатку хотів зробити наліт на школу

Спочатку він хотів влаштувати стрілянину в рідній школі, але передумав: мовляв, "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку". В результаті, вбивця вибрав нову мішень — університет, де є багато корпусів і більше людей.

"Кожен день є повторенням минулого, все починається зі дзвону в голові. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху. Не знаю, скількох я зможу вбити, але я зроблю все, щоб забрати з собою якомога більше", — написав стрілок напередодні нападу на вуз.

На момент виходу новини відомо про те, що слідком РФ порушив кримінальне провадження за статтею "Вбивство 2 і більше осіб". Всі подробиці трагедії обіцяють повідомити пізніше.

Стрілянина в Пермі — стрілок поранений
Стрілянина в Пермі — стрілок поранений

На місці працюють десятки бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів.

Теги:
#Росія #вуз #Стрільба #Перм
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