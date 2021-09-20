"У діточок небагато шляхів для порятунку": з’явилося фото пермського стрілка, мінімум 5 людей загинуло

18-річний росіянин заявив про мрію "влаштувати шутінг" відкрито і опублікував свій план в мережі, після чого вбив студентів

У мережі з’явилося фото 18-річного Тимура Бекмансурова, який у понеділок, 20 вересня, влаштував стрілянину в університеті Пермі. На момент виходу новини хлопець убив 5 людей, ще понад 10 постраждали. Також є інформація про те, що спецслужби РФ вже затримали нападника.

У ЗМІ з’явився лист Бекмансурова напередодні стрільби. У ньому хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг", збирав гроші на вогнепальну зброю.

Тимур Бекмансуров спочатку хотів зробити наліт на школу

Спочатку він хотів влаштувати стрілянину в рідній школі, але передумав: мовляв, "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку". В результаті, вбивця вибрав нову мішень — університет, де є багато корпусів і більше людей.

"Кожен день є повторенням минулого, все починається зі дзвону в голові. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху. Не знаю, скількох я зможу вбити, але я зроблю все, щоб забрати з собою якомога більше", — написав стрілок напередодні нападу на вуз.

На момент виходу новини відомо про те, що слідком РФ порушив кримінальне провадження за статтею "Вбивство 2 і більше осіб". Всі подробиці трагедії обіцяють повідомити пізніше.

Стрілянина в Пермі — стрілок поранений

На місці працюють десятки бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів.