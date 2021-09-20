У російському вузі стріляють невідомі: студенти вистрибують з вікон (відео)

На момент виходу новини є інформація про те, що одна людина поранена в голову

У Пермському державному університеті (ПГНІУ) Росії чутні звуки пострілів, і люди в спробі врятуватися масово вистрибують з вікон.

Відео опублікували російські Телеграм-канали.

На момент виходу новини відомо, що стрілець один і він веде хаотичну стрілянину у вузі. Більшість студентів і викладачів закрилися в аудиторіях. Керівництво університету закликає зберігати спокій, а тих, хто не встиг доїхати на навчання — терміново розвертатися назад.

Постраждала, як мінімум, одна людина: її особа невідома, проте вона поранена в голову.

За попередньою інформацією, стрілок використовує травматичну зброю. Його особа поки встановлюється, але 20 вересня на сторінці студента Тимура Бекмансурова з’явилося повідомлення з докладним планом нападу на вуз.

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів. На щастя, ніхто не загинув, а агресивну нальотчицю скрутив учень 9-го класу. Пізніше з’ясувалося, що дівчину звуть Таїсія Петрова, яка зберігає вдома дивні речі.

У суді, який залишив її під вартою на 60 днів, підозрювана зізналася, що не хотіла нікому нашкодити, а на злочин пішла нібито через буллінг в школі.