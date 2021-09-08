Полтавчанка- "арбалетчиця" заявила про булінг і звернулася до потерпілих вчителів (відео)
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19-річна Таїсія виступила в суді і розповіла про те, що її труїли в школі
У Полтаві в середу, 8 вересня, обрали запобіжний захід для 19-річної Таїсії Петрової, яка два дні тому увірвалася в 11 школу і вистрілила з арбалета в двох вчителів.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, Таю залишать під вартою на 60 днів без права внесення застави.
У своїй промові дівчина звернулася до вчителів, яким завдала травм стрілами, і попросила у них прощення.
"Мені дуже шкода, що я таке зробила. І якби я могла повернутися в часі, то я б ні за що цього не зробила і вирішила б просто прийти до тих жінок, яким я нанесла шкоду, і конструктивно влаштувала б діалог, поговорила і вирішила по-хорошому", — каже Таїсія Петрова.
Дівчина заявила, що не пам’ятає імен постраждалих, які їй нічого не зробили, проте згадує про булінг в школі.
Також Таїсія заявила, що "країна повинна знати свого героя" — 9-класника, який, незважаючи на свій юний вік, відібрав у неї арбалет. Полчавчанка шкодує, що могла завдати дітям моральну травму своїми діями.
Нагадаємо, що раніше в мережі стали відомі подробиці про підозрювану в нападі Таїсію Петрову, вдома у якої знайшли дивні речі.
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