Укр

Полтавчанка-"арбалетчица" заявила о буллинге и обратилась к пострадавшим учителям (видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
163
19-летняя Тая раскаялась в нападении на школу и просит ее простить Новость обновлена 08 сентября 2021, 12:55
19-летняя Тая раскаялась в нападении на школу и просит ее простить

19-летняя Таисия выступила в суде и рассказала о том, что ее травили в школе

В Полтаве в среду, 8 сентября, избрали меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая два дня назад ворвалась в 11 школу и выстрелила из арбалета в двоих учителей.

По информации местных Телеграмм-каналов, Таю оставят под стражей на 60 дней без права внесения залога. 

В своей речи девушка обратилась к учителям, которым нанесла увечья стрелами, и попросила у них прощения.

"Мне очень жаль, что я такое сделала. И если бы я могла вернуться во времени, то я бы ни за что этого не сделала и решила бы просто прийти к тем женщинам, которым я нанесла вред, и конструктивно устроила бы диалог, поговорила и решила по-хорошему", — говорит Таисия Петрова.

Девушка заявила, что не помнит имен пострадавших, которые ей ничего не сделали, однако упоминает о буллинге в школе. 

Также Таисия заявила, что "страна должна знать своего героя" — 9-классника, который, невзирая на свой юный возраст, отобрал у нее арбалет. Полчавчанка сожалеет, что могла нанести детям моральную травму своими действиями.

Напомним, что ранее в сети стали известны подробности о подозреваемой в нападении Таисии Петровой, дома у которой нашли странные вещи.

Украинский финансист Сергей Фурса
Интервью
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины
Дата публикации
Категория
Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро, где может встретиться с Россией
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
С понедельника в Украине вновь введут ограничения из-за COVID-19 — Ляшко