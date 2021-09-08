Полтавчанка-"арбалетчица" заявила о буллинге и обратилась к пострадавшим учителям (видео)
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19-летняя Таисия выступила в суде и рассказала о том, что ее травили в школе
В Полтаве в среду, 8 сентября, избрали меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая два дня назад ворвалась в 11 школу и выстрелила из арбалета в двоих учителей.
По информации местных Телеграмм-каналов, Таю оставят под стражей на 60 дней без права внесения залога.
В своей речи девушка обратилась к учителям, которым нанесла увечья стрелами, и попросила у них прощения.
"Мне очень жаль, что я такое сделала. И если бы я могла вернуться во времени, то я бы ни за что этого не сделала и решила бы просто прийти к тем женщинам, которым я нанесла вред, и конструктивно устроила бы диалог, поговорила и решила по-хорошему", — говорит Таисия Петрова.
Девушка заявила, что не помнит имен пострадавших, которые ей ничего не сделали, однако упоминает о буллинге в школе.
Также Таисия заявила, что "страна должна знать своего героя" — 9-классника, который, невзирая на свой юный возраст, отобрал у нее арбалет. Полчавчанка сожалеет, что могла нанести детям моральную травму своими действиями.
Напомним, что ранее в сети стали известны подробности о подозреваемой в нападении Таисии Петровой, дома у которой нашли странные вещи.
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