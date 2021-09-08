Расчлененные звери и дневник с планами убийств: всплыли новые подробности о полтавчанке, атаковавшей школу с арбалетом

Инсайдеры говорят, что после атаки на 11 школу полтавчанка планировала сжечь собственный дом

Спустя два дня после атаки с арбалетом на учителей 11 школы Полтавы в сети стали известны подробности о подозреваемой в нападении Таисии Петровой.

По информации местного СМИ "Хвиля Полтавщини", копы обнаружили у девушки дома странные вещи: череп с возможными следами крови, телефон с фотографиями расчлененных животных и личный дневник с планами о других нападениях.

Так, в дневнике 19-летней полтавчанки, помимо убийства учителя 11 школы, якобы была запись о поджоге своей квартиры 22 сентября и еще одном убийстве, запланированном на 28 августа. Но информации о человеке, которого якобы планировала убить Тая, нет.

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Отметим, что результатов экспертиз, была ли Тая вменяема во время преступления, пока тоже нет.

Что же касается учителей, которых девушка ранила из арбалета, то благодаря неострым стрелам травмы оказались легкой степени тяжести. Обеих женщин осмотрели медики и отпустили домой. Инсайдеры в полиции, по информации местных СМИ, не исключают, что дело переквалифицируют по статье "Хулиганство". Пока же его расследуют как попытку убийства, за которую полтавчанке грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Таисия Петрова является студенткой полтавского вуза, где учится на психолога. Свои действия после стрельбы из арбалета в школе, где она училась до 5 класса, она объяснила тем, что ей приснился сон.