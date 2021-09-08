Розчленовані звірі і щоденник з планами вбивств: спливли нові подробиці про полтавчанку, що атакувала школу з арбалетом

Інсайдери говорять, що після атаки на 11 школу полтавчанка планувала спалити власний будинок

Через два дні після атаки з арбалетом на вчителів 11 школи Полтави в мережі стали відомі подробиці про підозрювану в нападі Таїсію Петрову.

За інформацією місцевого ЗМІ "Хвиля Полтавщини", копи виявили у дівчини вдома дивні речі: череп з можливими слідами крові, телефон з фотографіями розчленованих тварин і особистий щоденник з планами про інші напади.

Так, в щоденнику 19-річної полтавчанки, крім вбивства вчителя 11 школи, нібито був запис про підпал своєї квартири 22 вересня і ще одне вбивство, заплановане на 28 серпня. Але інформації про людину, яку нібито планувала вбити Тая, немає.

Читайте також: Категорія В регіонах У Полтаві екс-школярка розстріляла з арбалета вчителів: перші подробиці і фото В одній з полтавських шкіл дівчина напала на педагогів з арбалетом, поранено двох людей

Відзначимо, що результатів експертиз, чи була Тая осудна під час злочину, поки теж немає.

Що ж стосується вчителів, яких дівчина поранила з арбалета, то завдяки негострим стрілам травми виявилися легкого ступеня тяжкості. Обох жінок оглянули медики і відпустили додому. Інсайдери в поліції, за інформацією місцевих ЗМІ, не виключають, що справу перекваліфікують за статтею "Хуліганство". Поки ж її розслідують як спробу вбивства, за яку полтавчанці загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Таїсія Петрова є студенткою полтавського вишу, де вчиться на психолога. Свої дії після стрілянини з арбалета в школі, де вона вчилася до 5 класу, вона пояснила тим, що їй приснився сон.