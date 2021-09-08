Розчленовані звірі і щоденник з планами вбивств: спливли нові подробиці про полтавчанку, що атакувала школу з арбалетом
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Інсайдери говорять, що після атаки на 11 школу полтавчанка планувала спалити власний будинок
Через два дні після атаки з арбалетом на вчителів 11 школи Полтави в мережі стали відомі подробиці про підозрювану в нападі Таїсію Петрову.
За інформацією місцевого ЗМІ "Хвиля Полтавщини", копи виявили у дівчини вдома дивні речі: череп з можливими слідами крові, телефон з фотографіями розчленованих тварин і особистий щоденник з планами про інші напади.
Так, в щоденнику 19-річної полтавчанки, крім вбивства вчителя 11 школи, нібито був запис про підпал своєї квартири 22 вересня і ще одне вбивство, заплановане на 28 серпня. Але інформації про людину, яку нібито планувала вбити Тая, немає.
Відзначимо, що результатів експертиз, чи була Тая осудна під час злочину, поки теж немає.
Що ж стосується вчителів, яких дівчина поранила з арбалета, то завдяки негострим стрілам травми виявилися легкого ступеня тяжкості. Обох жінок оглянули медики і відпустили додому. Інсайдери в поліції, за інформацією місцевих ЗМІ, не виключають, що справу перекваліфікують за статтею "Хуліганство". Поки ж її розслідують як спробу вбивства, за яку полтавчанці загрожує довічне ув’язнення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Таїсія Петрова є студенткою полтавського вишу, де вчиться на психолога. Свої дії після стрілянини з арбалета в школі, де вона вчилася до 5 класу, вона пояснила тим, що їй приснився сон.
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