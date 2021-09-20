В российском вузе стреляют неизвестные: студенты выпрыгивают из окон (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Автор
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Стрельбу начал неизвестный в российском ПГНИУ Новость обновлена 20 сентября 2021, 10:07
Стрельбу начал неизвестный в российском ПГНИУ

На момент выхода новости есть информация о том, что один человек ранен в голову

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) России слышны звуки выстрелов, и люди в попытке спастись массово выпрыгивают из окон.

Видео опубликовали российские Телеграмм-каналы.

На момент выхода новости известно, что стрелок один и он ведет хаотичную стрельбу в вузе. Большинство студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Руководство университета призывает сохранять спокойствие, а тех, кто не успел доехать на учебу — срочно разворачиваться назад.

Пострадал, как минимум, один человек: его личность неизвестна, однако он ранен в голову.

По предварительной информации, стрелок использует травматическое оружие. Его личность пока устанавливается, но 20 сентября на странице студента Тимура Бекмансурова появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.

Напомним, в Полтаве произошло ЧП во время уроков. В одну из школ вошла 19-летняя студентка с арбалетом и выстрелила в учителей. К счастью, никто не погиб, а агрессивную налетчицу скрутил ученик 9-го класса. Позже выяснилось, что девушку зовут Таисия Петрова, которая хранит дома странные вещи.

В суде, который оставил ее под стражей на 60 дней, подозреваемая призналась, что не хотела никому навредить, а на преступление пошла якобы из-за буллинга в школе.

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#Россия #вуз #Нападение #Стрельба #Стрелок
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