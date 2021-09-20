У Парижі росіянин влаштував стрілянину з автомата по перехожих, є постраждалі

Затримати нападника вдалося завдяки випадковому свідку

У Парижі (Франція) чоловік відкрив вогонь з автомата по перехожих, внаслідок чого поранення дістали щонайменше четверо осіб. Стрілком виявився громадянин Російської Федерації.

Про це ввечері у неділю, 19 вересня, повідомляє видання BFMTV.

Зазначається, що стріляти по перехожих чоловік почав в ніч з суботи на неділю на Єлисейських полях, після чого втік з місця події. Поранення отримали чотири особи.

Його вдалося затримати завдяки свідку, який їхав на скутері і також став мішенню для пострілів, однак не постраждав.

Випадковий свідок запамʼятав нападника, що допомогло поліції його знайти та затримати у його ж будинку у 8-му окрузі Парижа.

Стрілком виявився громадянин РФ 1988 року народження. Мотиви зловмисника та інші деталі інциденту наразі не повідомляються.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у курортному містечку Затока Одеської області чоловік обстріляв один з барів з мисливської рушниці, внаслідок чого загинув охоронець закладу — громадянин Киргизстану. Як зʼясувалося, стрільцем виявився колишній депутат Андрій Ткачук.

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