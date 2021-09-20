Укр

В Париже россиянин устроил стрельбу из автомата по прохожим, есть пострадавшие

Автор
Анна Дворовенко
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Французская полиция Новость обновлена 20 сентября 2021, 07:30
Французская полиция

Задержать нападавшего удалось благодаря случайному свидетелю

В Париже (Франция) мужчина открыл огонь из автомата по прохожим, в результате чего ранения получили по меньшей мере четыре человека. Стрелком оказался гражданин Российской Федерации.

Об этом вечером в воскресенье, 19 сентября, сообщает издание BFMTV.

Отмечается, что стрелять по прохожим мужчина начал в ночь с субботы на воскресенье на Елисейских полях, после чего скрылся с места происшествия. Ранения получили четыре человека.

Его удалось задержать благодаря свидетелю, который ехал на скутере и также стал мишенью для выстрелов, однако не пострадал.

Случайный свидетель запомнил нападавшего, что помогло полиции его найти и задержать в его же доме в 8-м округе Парижа.

Стрелком оказался гражданин РФ 1988 года рождения. Мотивы злоумышленника и другие детали инцидента пока не сообщаются.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в курортном городке Затока Одесской области мужчина обстрелял один из баров из охотничьего ружья, в результате чего погиб охранник заведения — гражданин Кыргызстана. Как выяснилось, стрелком оказался бывший депутат Андрей Ткачук.

Также мы писали, что в американском штате Техас разбился военный самолет — борт упал на жилые дома.

Теги:
#Теракт #Франция #Гражданин России
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