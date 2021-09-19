Хотел испытать оружие: убийцей мужчины в Затоке оказался экс-депутат

Подозреваемый говорит, что не собирался никого убивать.

В субботу, 18 сентября, в курортном поселке Затока, что в Одесской области, мужчина обстрелял один из баров из охотничьего ружья. В результате стрельбы погиб 36-летний мужчина. Как оказалось, стрелком оказался бывший депутат Андрей Ткачук, который также является владельцем пансионата, расположенного по соседству.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ткачук добровольно отдал полиции ружье Kel-Tec K27 и заявил, что никого убивать не хотел. По его словам, он якобы просто хотел испытать возможности оружия и не догадывался, что внутри здания кто-то может находиться.

Погибшим же оказался охранник бара на улице Золотой берег. Он был гражданином Кыргызстана.

Мужчина получил пять огнестрельных ранений, один из которых поразил грудную клетку и привел к гибели.

Ткачук ранее был депутатом-самодвиженцем поселкового совета, также он владеет пансионатом "Сказка", который расположен по соседству с местом трагедии.

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяный мужчина захотел поиграть в "русскую рулетку" и выстрелил себе в голову.