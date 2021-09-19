Хотів випробувати зброю: вбивцею чоловіка в Затоці виявився екс-депутат

Підозрюваний каже, що не збирався нікого вбивати.

У суботу, 18 вересня, в курортному селищі Затока, що в Одеській області, чоловік обстріляв один з барів з мисливської рушниці. В результаті стрілянини загинув 36-річний чоловік. Як виявилося, стрільцем виявився колишній депутат Андрій Ткачук, який також є власником пансіонату, що розташований по сусідству.

Про це пише "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Ткачук добровільно віддав поліції рушницю Kel-Tec K27 і заявив, що нікого вбивати не хотів. За його словами, він нібито просто хотів випробувати можливості зброї та не здогадувався, що всередині будівлі хтось може перебувати.

Загиблим же виявився охоронець бару на вулиці Золотий берег. Він був громадянином Киргизстану.

Чоловік отримав п’ять вогнепальних поранень, одна куль вразила грудну клітку і привла до загибелі.

Ткачук раніше був депутатом-самовисуванцем селищної ради, також він володіє пансіонатом "Казка", який розташований по сусідству з місцем трагедії.

Як повідомлялося раніше, в Харкові п’яний чоловік захотів пограти в "російську рулетку" і вистрілив собі в голову.