Укр

В США военный самолет упал на жилые дома (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Полиция в Лейк-Уорте Новость обновлена 19 сентября 2021, 22:04
Полиция в Лейк-Уорте

Пилоты успели катапультироваться.

В штате Техас (США) потерпел крушение военный тренировочный самолет T45 Goshawk во время отработки учебного полета. Он упал прямо на жилой район.

Об этом пишет ABC.

Согласно данным пожарного управления города Форт-Уэрт, два дома сильно повреждены. Происшествие произошло над городком Лейк-Уорт с населением в 4500 человек.

После происшествия у примерно 1,3 тысячи абонентов случились перебои со светом.

Кроме того сообщается, что пока известно о "2-3 пациентах", которых осматривают врачи.

Известно также, что пилоты успели катапультироваться, однако один из них при посадке задел линии электропередач и получил поражение током. Другой же приземлился на дерево и застрял в ветках.

Что стало причиной крушения, пока не сообщалось.

Как сообщалось ранее, в России под Иркутском недавно потерпел крушение пассажирский самолет. В результате происшествия четыре человека погибли и еще 12 получили травмы.

Теги:
#США #Авиакатастрофа #Техас
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