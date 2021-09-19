У США військовий літак впав на житлові будинки (відео)

Пілоти встигли катапультуватися.

У штаті Техас (США) зазнав катастрофи військовий тренувальний літак T45 Goshawk під час відпрацювання навчального польоту. Він впав прямо на житловий район.

Про це пише ABC.

Згідно з даними пожежного управління міста Форт-Уерт, два будинки сильно пошкоджені. Пригода сталася над містечком Лейк-Уорт з населенням в 4500 осіб.

Після події у приблизно 1,3 тисячі абонентів трапилися перебої зі світлом.

Крім того, повідомляється, що поки відомо про "2-3 пацієнтах", яких оглядають лікарі.

Відомо також, що пілоти встигли катапультуватися, проте один з них при посадці зачепив лінії електропередач і отримав ураження струмом. Інший же приземлився на дерево і застряг в гілках.

Що стало причиною аварії, поки не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, в Росії під Іркутськом недавно зазнав аварії пасажирський літак. В результаті події чотири людини загинули і ще 12 отримали травми.