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Жертвами падіння літака під Іркутськом стали чотири людини: названа ймовірна причина аварії (фото, відео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Літак L-410 Новина оновлена 13 вересня 2021, 09:54
Літак L-410

Від повітряного судна майже нічого не лишилося.

Жертвами падіння літака L-410 у Іркутській області (Росія), який розбився 12 вересня, стали чотири особи, у числі яких командир повітряного судна. Крім того, травми різного ступеня важкості отримали 12 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МНС РФ.

Усіх постраждалих рятувальникам таки вдалося дістати попри те, що літак впав у тайзі і рятувальна операція була складною. Усіх їх передали співробітникам швидкої допомоги. Зазначається, що пасажирів, яких затисло у корпусі літака, діставали за допомогою 70 фахівців і 20 одиниць техніки. 

У мережі також з’явилося відео з місця аварії літака. Від повітряного судна майже нічого не лишилося.

Попередньою причиною аварії назвали відмову техніки. Про це повідомив оперативний штаб, який працює на місці катастрофи. Також відомо, що на місці аварійної посадки літака був сильний туман і це також ускладнило ситуацію.

Тим часом, з’явився список загиблих внаслідок падіння літака. У ньому фігурують імена трьох пасажирів та одного пілота.

Нагадаємо, що літак L-410 з 16 пасажирами на борту впав під Іркутськом під час повторного заходу на посадку. Його виявили у 4 кілометрах від злітно-посадкової смуги. Борт впав у важкодоступній місцевості.

Перші кадри з місця падіння літака:

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", літо 2021 року стало для Російської Федерації рекордним за кількістю авіакатастроф. Розбилося більше десятка повітряних суден, а жертвами стали 52 особи.

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