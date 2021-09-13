Жертвами крушения самолета под Иркутском стали четыре человека: названа вероятная причина аварии (фото, видео)

От воздушного судна почти ничего не осталось.

Жертвами падения самолета L-410 в Иркутской области (Россия), который разбился 12 сентября, стали четыре человека, в числе которых командир воздушного судна. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

Всех пострадавших спасателям удалось достать несмотря на то, что самолет упал в тайге и спасательная операция была сложной. Всех их передали сотрудникам скорой помощи. Отмечается, что пассажиров, которых зажало в корпусе самолета, доставали с помощью 70 специалистов и 20 единиц техники.

В сети также появилось видео с места крушения самолета. От воздушного судна почти ничего не осталось.

Предварительной причиной аварии назвали отказ техники. Об этом сообщил оперативный штаб, который работает на месте катастрофы. Также известно, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман и это также осложнило ситуацию.

Между тем, появился список погибших в результате падения самолета. В нем фигурируют имена трех пассажиров и одного пилота.

Напомним, что самолет L-410 с 16 пассажирами на борту упал под Иркутском во время повторного захода на посадку. Его обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. Борт упал в труднодоступной местности.

Первые кадры с места крушения самолета:

Напомним, как сообщал "Телеграф", лето 2021 года стало для Российской Федерации рекордным по количеству авиакатастроф. Разбилось более десятка воздушных судов, а жертвами стали 52 человека.