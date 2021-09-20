Укр

"У детишек немного путей для спасения": появилось фото пермского стрелка, минимум 5 людей погибло

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Студенты пермского вуза выпрыгивали из окон, чтобы спастись Новость обновлена 20 сентября 2021, 10:48
Студенты пермского вуза выпрыгивали из окон, чтобы спастись

18-летний россиянин заявил о мечте "устроить шутинг" открыто и опубликовал свой план в сети, после чего убил студентов

В сети появилось фото 18-летнего Тимура Бекмансурова, который в понедельник, 20 сентября, устроил стрельбу в университете Перми. На момент выхода новости парень убил 5 человек, еще более 10 пострадали. Также есть информация о том, что спецслужбы РФ уже задержали налетчика.

В росСМИ появилось письмо Бекмансурова накануне стрельбы. В нем парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге", копил деньги на огнестрельное оружие.

Тимур Бекмансуров сначала хотел совершить налет на школу
Тимур Бекмансуров сначала хотел совершить налет на школу

Сначала он хотел устроить стрельбу в родной школе, но передумал: мол, "у детишек не особо много путей отхода для спасения". В результате, убийца выбрал новую мишень — университет, где есть много корпусов и больше людей.

"Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше", — написал стрелок накануне нападения на вуз.

На момент выхода новости известно о том, что Следком РФ возбудил уголовное производство по статье "Убийство 2 и более человек". Все подробности трагедии обещают сообщить позже.

Стрельба в Перми - стрелок ранен
Стрельба в Перми - стрелок ранен

На месте работают десятки бригад скорой помощи.

Напомним, в Полтаве произошло ЧП во время уроков. В одну из школ вошла 19-летняя студентка с арбалетом и выстрелила в учителей. 

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#Россия #вуз #Стрельба #Пермь
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