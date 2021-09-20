Укр

Расстрел студентов в Перми: появилось фото 18-летнего налетчика без маски

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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18-летний россиянин начал стрелять по зданию, а после - попал внутрь и убил восьмерых Новость обновлена 20 сентября 2021, 11:28
18-летний россиянин начал стрелять по зданию, а после - попал внутрь и убил восьмерых

Ранее стрелка показали в маске, но на свежем фото видно его лицо и длинные волосы

В сети опубликовали фотографию предполагаемого стрелка Тимура Бекмансурова, который убил 8 студентов Пермского университета и еще 24, согласно свежей информации, ранил.

Снимок стрелка без маски показал российский Телеграмм-канал.

Фотографии Тимура Бекмансурова
Фотографии Тимура Бекмансурова

Ранее парень показал себя в маске и с оружием, а также рассказал о своем плане в сети "ВКонтакте". В письме парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге", копил деньги на огнестрельное оружие.

"Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше", — написал стрелок накануне нападения на вуз.

На момент выхода новости российская соцсеть удалила страницу Бекмансурова.

"Телеграф" сообщал, что парень был ликвидирован полицией во время спецоперации.

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