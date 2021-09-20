Расстрел студентов в Перми: появилось фото 18-летнего налетчика без маски
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 255
Ранее стрелка показали в маске, но на свежем фото видно его лицо и длинные волосы
В сети опубликовали фотографию предполагаемого стрелка Тимура Бекмансурова, который убил 8 студентов Пермского университета и еще 24, согласно свежей информации, ранил.
Снимок стрелка без маски показал российский Телеграмм-канал.
Ранее парень показал себя в маске и с оружием, а также рассказал о своем плане в сети "ВКонтакте". В письме парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге", копил деньги на огнестрельное оружие.
"Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше", — написал стрелок накануне нападения на вуз.
На момент выхода новости российская соцсеть удалила страницу Бекмансурова.
"Телеграф" сообщал, что парень был ликвидирован полицией во время спецоперации.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-