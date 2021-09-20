В Перми убиты восемь студентов, еще два десятка ранены: свежие данные и фото

Пермский стрелок убил 8 человек и был ликвидирован

В пресс-службе Пермского университета РФ появилась информация о смерти стрелка, который, согласно официальным данным Следкома, убил 8 человек и ранил еще 19.

По информации росСМИ, Тимур Бекмансуров был ранен сотрудниками полиции, первыми прибывшие на вызов. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

На момент атаки на вуз в корпусе находилось более 3000 человек: некоторые выпрыгивали из окон, другие — закрылись в кабинетах.

Российские студенты во время атаки стрелка забаррикадировались

Ранее появилось письмо Бекмансурова накануне стрельбы. В нем парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге", копил деньги на огнестрельное оружие. Сначала он хотел устроить стрельбу в родной школе, но передумал: мол, "у детишек не особо много путей отхода для спасения". В результате, убийца выбрал новую мишень — университет, где есть много корпусов и больше людей.

Стрелок стрелял хаотично

Следком РФ возбудил уголовное производство по статье "Убийство 2 и более человек".

Напомним, в Полтаве произошло ЧП во время уроков. В одну из школ вошла 19-летняя студентка с арбалетом и выстрелила в учителей.