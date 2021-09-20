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Отримав кулю, але залишився живий: момент ліквідації пермського стрілка потрапив на відео

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Тимур Бекмансуров під час атаки на вуз Новина оновлена 20 вересня 2021, 12:49
Тимур Бекмансуров під час атаки на вуз

Тимур Бекмансуров все ще живий і перебуває на ШВЛ

У мережу виклали відео ліквідації пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який 20 вересня увірвався в університет і почав стріляти по студентах, убивши 8 осіб і ще мінімум 26 поранивши.

Згідно інформації місцевих Телеграм-каналів, хлопець все ще живий.

На момент виходу новини 18-річний хлопець перебуває в операційній: незважаючи на важке поранення, він не загинув, як писали раніше, а залишається на ШВЛ. У нього діагностували поранення грудної клітини, ніг, ураження кишечника і печінки. Його стан вкрай важкий.

Раніше ми публікували фотографію стрілка без маски. Тепер же з’явилося свіже фото хлопця на випускному в 60-й школі, яку, до речі, він також розглядав як мішень для нападу.

Бекмансуров на випускному
Бекмансуров на випускному

Раніше "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Також ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг" і збирав гроші на вогнепальну зброю. В якості мішеней він розглядав рідну школу, торгові центри, лікарні, театри і вокзал, але вибрав пермський університет.

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