Получил пулю, но остался жив: момент ликвидации пермского стрелка попал на видео

Тимур Бекмансуров все еще жив и находится на ИВЛ

В сеть выложили видео ликвидации пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября ворвался в университет и начал стрелять по студентам, убив 8 человек и еще минимум 26 ранив.

Согласно информации местных Телеграмм-каналов, парень все еще жив.

На момент выхода новости 18-летний парень находится в операционной: невзирая на тяжелое ранение, он не погиб, как писали росСМИ ранее, а остается на ИВЛ. У него диагностировали ранения грудной клетки, ног, поражение кишечника и печени. Его состояние крайне тяжелое.

Ранее мы публиковали фотографию стрелка без маски. Теперь же появилось свежее фото парня на выпускном в 60-й школе, которую, к слову, он также рассматривал в качестве мишени для нападения.

Бекмансуров на выпускном

Ранее "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Также мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге" и копил деньги на огнестрельное оружие. В качестве мишеней он рассматривал родную школу, торговые центры, больницы, театры и вокзал, но выбрал пермский университет.