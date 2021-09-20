Стало известно, кого первым ранил и убил пермский стрелок из турецкого дробовика (видео)

Эксперты признали, что Бекмансуров вменяем и разрешили ему покупать ружье

Тимур Бекмансуров накануне вооруженной атаки на Пермский университет был вменяем: в общем порядке прошел психиатра и нарколога, которые дали разрешение на покупку ружья.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на инсайдеров в медицинских кругах.

"Он в общем порядке прошел медосвидетельствование, включая психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья", — сказал источник.

Убивать Бекмансуров пошел с турецким дробовиком Huglu 12 калибра, цена на который стартует от 20000 рублей (около 7 300 гривен). Россиянин признался, что долго на него копил и хотел устроить расстрелы в школе, торговых центрах, больницах или вокзале, но, в итоге, выбрал в качестве мишени студентов.

Первым он выстрелил в прохожего на территории вуза, которого ранил. А первым погибшим стал охранник — именно поэтому и не сработала "тревожная" кнопка, которую было просто некому нажать.

На момент выхода новости известно о 8 погибших и 26 пострадавших.

Напомним, что ранее появилось фото налетчика без маски, а также подробный план об убийстве. В письме парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге" и копил деньги на огнестрельное оружие. В качестве мишеней он рассматривал родную школу, торговые центры, больницы, театры и вокзал, но выбрал пермский университет.