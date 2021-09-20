Укр

Появилось видео, как пермский стрелок готовится к убийству студентов

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
550
18-летний Тимур Бекмансуров рассказал подробно о подготовке к расстрелу в соцсети Новость обновлена 20 сентября 2021, 11:53
18-летний Тимур Бекмансуров рассказал подробно о подготовке к расстрелу в соцсети

Готовится к массовому убийству 18-летний житель Перми начал еще с мая

В сети появилось видео того, как пермский стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров — готовится к массовому убийству студентов.

Согласно записи, которую тиражируют местные Телеграмм-каналы, к нападению россиянин начал готовится заблаговременно — с мая. 27 августа он в четвертый раз закупил патроны — 105 единиц. 

И если ранее в полиции заявили, что убийца 8 человек был убит при задержании, теперь же инсайдеры в правоохранительных органах говорят, что Бекмансуров может быть жив. Дескать, он находится в критическом состоянии в реанимации.

На момент выхода новости Минздрав РФ официально объявил о смерти 8 человек, и еще 24-м сейчас оказывают медпомощь. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее появилось фото налетчика без маски, а также подробный план об убийстве. В письме парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге" и копил деньги на огнестрельное оружие. В качестве мишеней он рассматривал родную школу, торговые центры, больницы, театры и вокзал, но выбрал пермский университет.

Стрельба в Пермском университете - что происходит
Новости России
Стрельба в России: что происходит на данный момент на месте происшествия (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стрельба в Пермском университете - что происходит
Стрельба в России: что происходит на данный момент на месте происшествия (видео)
Дата публикации
Категория
Стрелка смертельно ранили при задержании
В Перми убиты восемь студентов, еще два десятка ранены: свежие данные и фото
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
Сегодня в Украине вступают в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог