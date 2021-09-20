Появилось видео, как пермский стрелок готовится к убийству студентов

Готовится к массовому убийству 18-летний житель Перми начал еще с мая

В сети появилось видео того, как пермский стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров — готовится к массовому убийству студентов.

Согласно записи, которую тиражируют местные Телеграмм-каналы, к нападению россиянин начал готовится заблаговременно — с мая. 27 августа он в четвертый раз закупил патроны — 105 единиц.

И если ранее в полиции заявили, что убийца 8 человек был убит при задержании, теперь же инсайдеры в правоохранительных органах говорят, что Бекмансуров может быть жив. Дескать, он находится в критическом состоянии в реанимации.

На момент выхода новости Минздрав РФ официально объявил о смерти 8 человек, и еще 24-м сейчас оказывают медпомощь. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее появилось фото налетчика без маски, а также подробный план об убийстве. В письме парень заявил, что данная атака не является терактом, а он сам якобы не экстремист. Однако он "давно думал о шутинге" и копил деньги на огнестрельное оружие. В качестве мишеней он рассматривал родную школу, торговые центры, больницы, театры и вокзал, но выбрал пермский университет.