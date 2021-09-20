З’явилося відео, як пермський стрілок готується до вбивства студентів

Готуватися до масового вбивства 18-річний житель Пермі почав ще з травня

У мережі з’явилося відео того, як пермський стрілок — 18-річний Тимур Бекмансуров — готується до масового вбивства студентів.

Згідно із записом, який тиражують місцеві Телеграм-канали, до нападу росіянин почав готуватися завчасно — з травня. 27 серпня він вчетверте закупив патрони — 105 одиниць.

І якщо раніше в поліції заявили, що вбивцю 8 осіб було вбито під час затримання, тепер же інсайдери в правоохоронних органах кажуть, що Бекмансуров може бути живий. Мовляв, він знаходиться в критичному стані в реанімації.

На момент виходу новини МОЗ РФ офіційно оголосило про смерть 8 осіб, і ще 24-м зараз надають медичну допомогу. Багато з них знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, що раніше з’явилося фото грабіжника без маски, а також детальний план про вбивство. У листі хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг" і збирав гроші на вогнепальну зброю. В якості мішеней він розглядав рідну школу, торгові центри, лікарні, театри і вокзал, але вибрав пермський університет.