З’явилося відео, як пермський стрілок готується до вбивства студентів
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Готуватися до масового вбивства 18-річний житель Пермі почав ще з травня
У мережі з’явилося відео того, як пермський стрілок — 18-річний Тимур Бекмансуров — готується до масового вбивства студентів.
Згідно із записом, який тиражують місцеві Телеграм-канали, до нападу росіянин почав готуватися завчасно — з травня. 27 серпня він вчетверте закупив патрони — 105 одиниць.
І якщо раніше в поліції заявили, що вбивцю 8 осіб було вбито під час затримання, тепер же інсайдери в правоохоронних органах кажуть, що Бекмансуров може бути живий. Мовляв, він знаходиться в критичному стані в реанімації.
На момент виходу новини МОЗ РФ офіційно оголосило про смерть 8 осіб, і ще 24-м зараз надають медичну допомогу. Багато з них знаходяться у важкому стані.
Нагадаємо, що раніше з’явилося фото грабіжника без маски, а також детальний план про вбивство. У листі хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг" і збирав гроші на вогнепальну зброю. В якості мішеней він розглядав рідну школу, торгові центри, лікарні, театри і вокзал, але вибрав пермський університет.
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