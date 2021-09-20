Стало відомо, кого першим поранив і вбив пермський стрілок з турецького дробовика (відео)

Експерти визнали, що Бекмансуров при здоровому глузді і дозволили йому купувати рушницю

Тимур Бекмансуров напередодні збройної атаки на Пермський університет був при здоровому глузді: в загальному порядку пройшов психіатра і нарколога, які дали дозвіл на покупку рушниці.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на інсайдерів в медичних колах.

"Він в загальному порядку пройшов медобстеження, включаючи психіатра і нарколога, і отримав позитивний висновок на придбання мисливської рушниці", — сказало джерело.

Вбивати Бекмансуров пішов з турецьким дробовиком Huglu 12 калібру, ціна на який стартує від 20000 рублів (близько 7 300 гривень). Росіянин зізнався, що довго на нього збирав і хотів влаштувати розстріли в школі, торгових центрах, лікарнях або вокзалі, але, в підсумку, вибрав в якості мішені студентів.

Першим він вистрілив в перехожого на території вузу, якого поранив. А першим загиблим став охоронець — саме тому і не спрацювала "тривожна" кнопка, яку було просто нікому натиснути.

На момент виходу новини відомо про 8 загиблих і 26 постраждалих.

Також в російських ЗМІ безліч разів писали то про смерть, то про важке поранення Бекмансурова. Згідно підтвердженої інформації Слідкому РФ, 18-річний вбивця був важко поранений при затриманні, його відвезли в реанімацію, де він і помер.

Нагадаємо, що раніше з’явилося фото грабіжника без маски, а також детальний план про вбивство. У листі хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг" і збирав гроші на вогнепальну зброю. В якості мішеней він розглядав рідну школу, торгові центри, лікарні, театри і вокзал, але вибрав пермський університет.